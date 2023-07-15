ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عزة مصطفى: السياحة صناعة توفر دخلًا لجميع فئات الشعب (فيديو)

عزة مصطفى
عزة مصطفى

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنه لا يوجد بيت في مصر لا علاقة له بالسياحة، فجميع الأعمال لها علاقة بالسياحة بما في ذلك الطب، المزارات، البقالة، الأسواق.

وأضافت خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "معظمنا له علاقة بالسياحة، السياحة تسمع في معظم بيوتنا بشكل مباشر أو غير مباشر، فالسياحة لم تعد أفواجًا سياحية يزورون الأهرامات ويشاهدون الآثار، السياحة صناعة، تبدأ من الدعاية والطيرران والفنادق، والعمالة المدربة على التعامل مع السائحين، وحتى ثقافة المواطن العادي".

وأردفت: "السياحة بقت أهم صناعة، تدخل فلوس وعملة صعبة بشكل مباشر لأفراد، ولشرايين الاقتصاد، لذا رئيس الوزراء يستهدف في الخطة التي أعلنها زيادة 20% في إيرادات السياحة خلال 3 سنوات". 

عزة مصطفى الاعمال المزارات البقالة الاسواق

مواد متعلقة

قراصنة روس يخترقون قمة الناتو.. وباحث: "تسريب سياسى" (فيديو)

خلف الحبتور يدعو الجميع لزيارة العلمين: أنقى وأجمل الشواطئ فى العالم (فيديو)

تراجع منسوب الأنهار يُهدد بكوارث بيئية على العراق: "نفوق ملايين الأسماك"

الباز يكشف: كيف يستفيد المواطن البسيط من مهرجان العلمين؟

بعد إنقاذ سلحفاة المطرية.. "البيئة" تعلن إنشاء مركز رعاية للسلاحف البحرية قريبًا

بعد إنقاذ سلحفاة المطرية.. الباز يطلق مبادرة "خليك إيجابى على السوشيال ميديا"

تفاصيل إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة معروضة فى إحدى أسواق المطرية

بث مباشر.. انطلاق فعاليات تحدى الجيل الذهبى بمهرجان العلمين

الأكثر قراءة

زوجة "رجب بحة" لـ"الدستور": مرتضى منصور خرب بيتنا وجوزى غلبان وبنتى هتطلق

أهالى قرية منية الحيط بالفيوم يعلنون تضامنهم مع "رجب بحه" ضد مرتضى منصور

بسبب المرور.. آخر لحظات طالب قبل مقتله على يد جاره بالمنيا

قتلا عجوزًا.. الإعدام لسمكرى ومكوجى فى الغربية

خلف الحبتور يدعو الجميع لزيارة العلمين: أنقى وأجمل الشواطئ فى العالم (فيديو)

محمد رمضان بقميص شفاف فى كواليس أغنيته الجديدة "تطبطب" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان

نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد شعوره بحالة إعياء مفاجئة

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل