عزة مصطفى: السياحة صناعة توفر دخلًا لجميع فئات الشعب (فيديو)

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنه لا يوجد بيت في مصر لا علاقة له بالسياحة، فجميع الأعمال لها علاقة بالسياحة بما في ذلك الطب، المزارات، البقالة، الأسواق.

وأضافت خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "معظمنا له علاقة بالسياحة، السياحة تسمع في معظم بيوتنا بشكل مباشر أو غير مباشر، فالسياحة لم تعد أفواجًا سياحية يزورون الأهرامات ويشاهدون الآثار، السياحة صناعة، تبدأ من الدعاية والطيرران والفنادق، والعمالة المدربة على التعامل مع السائحين، وحتى ثقافة المواطن العادي".

وأردفت: "السياحة بقت أهم صناعة، تدخل فلوس وعملة صعبة بشكل مباشر لأفراد، ولشرايين الاقتصاد، لذا رئيس الوزراء يستهدف في الخطة التي أعلنها زيادة 20% في إيرادات السياحة خلال 3 سنوات".