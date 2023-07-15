رمضان عبدالمعز: الإحسان للنفس يكون بالاهتمام بها والترويح عنها

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن كلمة إحسان تشمل الإحسان إلى الوالدين والإحسان للغير والإحسان للجار، مؤكدًا أن الكثير يغفل عن الإحسان إلى النفس.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الإحسان للنفس يكون بالاهتمام بها والترويح عنها، مستدلًا بقول النبي عليه الصلاة والسلام "روحوا القلوب ساعة فإنها إذا أكرهت عميت"، مؤكدًا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال رضي الله عنه "أرحنا بها يا بلال"، أي بالأذان.

وأشار إلى أنه يجب على الإنسان أن يهتم بنفسه الأول وأن يكون سليمًا حتى يستطيع الاهتمام بغيره، مشيرًا إلى أن قول الله سبحانه وتعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا".