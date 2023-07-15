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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد العروض السعودية.. توخيل يكشف مستقبل ماني مع بايرن

توخيل وماني
توخيل وماني

كشف توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، موقف السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق من الرحيل هذا الصيف.

وتلقى بايرن عروض سعودية من أجل ضم ماني هذا الصيف، حيث حدد 30 مليون يورو للاستغناء عن ماني، في ظل منافسة قوية بين النصر وأهلي جدة.

وقال توخيل في تصريحات صحفية اليوم عن مستقبل ماني: “لم يصل إلى مستوى التوقعات الموسم الماضي، نمتلك كوكبة من النجوم ولذلك عليك أن تنافسهم من أجل اللعب بشكل أساسي، ولكن الأمر صعب للغاية على السنغالي”.

وأضاف: “ماني يمتلك عقد مع بايرن وهو يريد البقاء في النادي، أحترم ذلك ولكن ما زلنا في اليوم الأول من التدريبات وما زال هناك الكثير من الأمور قد تحدث”.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم السنغالي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2025.

يذكر أن ساديو ماني قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2022 الماضي، بعدما قضى 6 سنوات مع ليفربول.

وشارك ماني الموسم المنصرم مع بايرن في 38 لقاء بجميع المسابقات وسجل 12 هدفًا وصنع 6 وتوج معه ببطولتي السوبر والدوري الألماني.

توماس توخيل توخيل ماني ساديو مانى النصر أهلي جدة

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