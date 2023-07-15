قراصنة روس يخترقون قمة الناتو.. وباحث: "تسريب سياسى" (فيديو)

قال كارزان حميد، كاتب وباحث سياسي، إن الوثائق التي كشف عنها قراصنة روس، والتي حصلوا عليها بعد اختراقهم لقمة الناتو، تعد بمثابة رسالة سياسية أن الناتو على مرمى الحجر.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الروس يتكتمون على كثير من الأمور، وأن هذا الاختراق تسريب سياسي أكثر منه استخباراتيًا أمنيًا، وهدفه البعث برسالة، من الروس أنهم يعرفون تحركات قادة الناتو، ماذا قالوا وماذا فعلوا.

وأشار إلى أن القراصنة، لم يكشفوا عن كل الوثائق التي حصلوا عليها، بل إن بعضها قد يمر عقود قبل أن يكشف عنها.

وأضاف أن الصين قد تكون متورطة في الأمر، منوهًا بأن ما كشف عنه في اجتماع حلف الناتو عن مسارات وفنادق والشخصيات والوفود قيل لهم نعلم أين تذهبون وأين تأتون.

ولفت إلى أن آلاف الوثائق سُربت من كبرى الدول، لكن التعامل مع التسريب يختلف، ونوه بأنه ليست هناك ضمانات أمنية بعدم كشف الوثائق، وهذا الاختراق بيّن أن حلف الناتو ليس قويًا بما يكفي، ودوله الأعضاء ليست متماسكة.

وأردف: "نعلم جيدًا أن روسيا في جانب التكنولوجيا والمعلومات قوية جدًا، كثير من دول العالم دربت كوادرها الأمنية على يد الروس".