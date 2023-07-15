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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قبل انطلاقه.. تفاصيل اليوم الثاني من منتدى مصر للتعدين

منتدى مصر للتعدين
منتدى مصر للتعدين

حصلت «الدستور» على تفاصيل اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعدين، والمقرر انطلاقة أيام 18 و 19 يوليو من الأسبوع الجاري، ومن المقرر إجراء جلسة لمناقشة التحديات والحواجز التي تعترض تنفيذ سياسات المحتوى المحلي والمشتريات في مجال التعدين الأفريقي.

تفاصيل اليوم الثاني من منتدى مصر للتعدين قبل انطلاقة 

كما يبحث الأعضاء التحويل الاقتصاديات الأفريقية، من المهم للغاية أن تنفذ الحكومات الأفريقية سياسات فعالة للمحتوى المحلي وسياسات الشراء التي تعظم النمو الاقتصادي من استخراج مواردها المعدنية.

هذا فيما يوجد 30% من احتياطيات العالم من المعدن في أفريقيا، ومن المقرر ان تكون للقارة دورًا حاسمًا في ضمان سلسلة توريد مرنة من المعادن والمعادن لتسريع أهداف صافي الصفر. لن تجلب هذه التطورات فرصاً للاستثمار فحسب.

كان قد ظهر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقطع فيديو ترويجي للنسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين، والمقرر انطلاقه خلال أيام 18 و19 يوليو الجاري، وعلق: “باقي 7 أيام”.

وينطلق المنتدي تحت عنوان "البناء على 120 عامًا من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام ومستدام"، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين للتعدين وقادة الفكر والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات المتنوعة التي يواجهها قطاع التعدين في مصر.

وأعلنت وزارة البترول و الثروة المعدنية، عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين 2023 برئاسة المهندس طارق المُلا  وزير البترول و الثروة المعدنية، خلال الفترة من  18 يوليو 2023 على مدار يومين بمشاركة نحو أكثر من 50 دولة، و 50 متحدثاً من جميع أنحاء العالم في ظل سعي مصر ليصبح قطاع التعدين داعم مهم للاقتصاد المصري، ورافد رئيسي للدخل القومي.

ويرأس المنتدى في نسخته الثانية، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والذى سيكون فرصة جيدة للمستثمرين الأجانب لبحث فرص الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف عن المعادن في مصر، في ظل تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أعطى مرونة في عقود البحث والاستغلال للمستثمرين وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجههم سابقًا.

منتدى مصر للتعدين الاقتصاديات الأفريقية البحث والاستكشاف البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مصر للتعدين

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