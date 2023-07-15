وزير الأوقاف: هدفنا أعلى معايير الجودة فى المساجد مبنى ومعنى

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، اجتماعًا مهمًا بلجنة ضمان الجودة والتميز الدعوي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تحقيق أعلى درجات ضمان الجودة والتميز الدعوي.

وجاء اللقاء بحضور الدكتور رضا عبدالواجد أمين يوسف، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد محمد علي سليمان، عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لجودة التعليم، والدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني، والدكتور عبدالله حسن، مساعد الوزير للمتابعة، والدكتور أيمن أبوعمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، وأحمد عطية صالح، رئيس تحرير اللواء الإسلامي، والدكتور محمد نصار، مدير عام المساجد، والدكتور محمد أبوستيت، مدير عام المكتب الإعلامي.

وأكد وزير الأوقاف، خلال الاجتماع أن الهدف الوصول إلى أعلى معايير الجودة في المساجد مبنى ومعنى، وأن تصنيف المساجد سيكون على ثلاثة مستويات:

1ـ المساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بنسبة 90% فأكثر، تمنح شهادة الجودة من الفئة (أ).

2 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 85% إلى 89%، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ب).

3 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 75% إلى 84%، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ج).

وأوضح وزير الأوقاف، أن معايير الجودة وتصنيف المساجد، سيعقبها تقييم الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به.