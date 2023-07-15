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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عبدالمعز" يكشف أشد عقوبة يُعاقب بها العبد فى الدنيا

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن مجلس الذكر أفضل من العبادة 60 عامًا، فالملائكة تحف الذاكرين وتغشاهم الرحمة، وتتنزل السكينة عليهم ويذكرهم الله فيمن عنده، مؤكدًا أن هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى.

الإقبال على الدنيا ونسيان الآخرة

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن أشد عقوبة يعاقب بها العبد في الدنيا أن يحرمه الله من طاعته، فيحرم من صلاة الفجر وتلاوة القرآن ومن مجلس العلم، مشيرًا إلى أن الإنسان في هذه الحالة يقبل على الدنيا وينسى آخرته.

واستدل بقوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ".

رمضان عبدالمعز أشد عقوبة الدنيا العبد طاعته يحرمه الله

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