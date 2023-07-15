غلق مركز تجميع ألبان لإداراته بدون ترخيص فى بنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، ببحث الشكوى التى تقدم به أحد المواطنين بمدينة بني سويف، يتضرر فيها من وجود مركز يقوم بتجميع ألبان بطريقة غير صحية ودون الالتزام بالشروط والمعايير الواجب توافرها في عملية الجمع والنقل والتوزيع على المحلات والمواطنين.

وتنفيذًا لتكليف المحافظ، توجه السكرتير العام المساعد، إلى مركز التجميع الكائن بطريق تزمنت، على رأس حملة من الجهات المختصة ضمت هاني الجويلي، رئيس المدينة، وأحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، وعلاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، الدكتور سامي الدهشوري الطب البيطري، وفواز رجب، نائب رئيس المدينة، وممثلين عن التموين ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة.

قامت اللجنة بغلق وتشميع المركز، لإداراته بدون ترخيص، وإعدام نصف طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى كانت محملة على توكتوك بطريقة غير سليمة ومكشوفة متجمع فوقها ذباب وحشرات، بالإضافة إلى سحب عينات من الألبان داخل مركز التجميع لتحليلها بالمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها.

وفي سياق آخر، شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أي أوجه للقصور الإداري، ومكافحة كل صور الفساد الذي يعرقل جهود الدولة التنموية.

مشيرًا إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية لكل القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير ربع السنوى الذي أعده أحمد محمد دسوقى، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار أشهر"أبريل، مايو، يونيو 2023"، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.