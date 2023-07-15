"القاهرة الإخبارية": موجة حر تضرب أمريكا وتحذيرات لأصحاب الأنشطة النهارية

يعيش عشرات الملايين من الأمريكيين، موجة ساخنة وارتفاعًا خطيرًا في درجات الحرارة، حيث تسود موجة الحر الولايات الجنوبية الغربية الصحراوية منذ أسبوع.

وأشار تقرير قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن موجة الحر التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية تشكل تهديدًا صحيًا لكبار السن وأصحاب الأنشطة النهارية من عمال البناء والتوصيل، فضلًا عن المشردين.

وأوضح التقرير أن موجة الحر أدّت إلى وفاة 10 مهاجرين على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك، وفي أريزونا إحدى الولايات الأكثر تأثرًا باتت الحياة اليومية أشبه بكفاح ضد حرارة الشمس.

حيث سجّلت مدينة فينيكس عاصمة إريزونا درجة حرارة فاقت 43 درجة لمدة 15 يومًا، كما أدت سخونة الجو إلى إلغاء سلسلة حفلات كان مقررًا أن تُقام في الفترة المسائية في نهاية كل أسبوع من الصيف في فينيكس.

وأوصت السلطات والأرصاد السكان بتجنب الأنشطة النهارية الخارجية ومراقبة علامات الجفاف التي يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة في ظل درجات الحرارة العالية.

كما أنه من المحتمل أن يسجل وادي الموت الشهير أحد أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض في ولاية كاليفورنيا أرقامًا قياسية قد تصل إلى 54 درجة مئوية.