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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لطيفة تطرح برومو فيديو كليب أولى أغنيات ألبومها الجديد (فيديو)

لطيفة
لطيفة

طرحت النجمة التونسية لطيفة برومو تشويقيا لأغنيتها الجديدة، والتي تستعد لطرحها خلال الساعات القليلة القادمة بطريقة الفيديو كليب، وظهرت لطيفة في البرومو، بمشاعر زوجة غاضبة ومنفعلة من زوجها، ثم تركته وخرجت لتركب سيارتها برفقة زملائها.

وانتهت لطيفة مؤخرًا من تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، تمهيدا لطرحهما تباعًا خلال موسم صيف 2023، كما تقوم بتسجيل باقي أغاني ألبومها الصيفي، وتطرح أغاني الألبوم تباعًا خلال فترة الصيف، ومن أبرز المفاجآت التي تعلن عنها لطيفة خلال الساعات القادمة، انتهاؤها من تسجيل ألبوم جديد مع المبدع زياد الرحباني، بعد نجاحاتهما السابقة معا.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إنها اختارت أغاني جديدة تتناسب مع موسم الصيف، وترضي كل الأذواق الموسيقية، مؤكدة أن الألبوم الجديد يحمل الكثير من المفاجآت لجمهورها.

كما نشرت البرومو وعلقت عليه قائلة: "حبايبي أنا في عربيتي وطالعة على الساحل، وده أول برومو من أغاني الألبوم بتمنى من قلبي إنه يعجبكم وتفرحوا بكل أغانيه".

كانت لطيفة قد تصدرت مؤخرًا تريند تويتر في الوطن العربي، بعد أن حقق ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها على شاشة "cbc"، ما يزيد على 40 مليون مشاهدة، عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي منها 25 مليون مشاهدة على تيك توك، وما يزيد عن 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، بالإضافة لمشاهدات الحلقة على تويتر وفيسبوك وإنستجرام، وغيرها من المنصات ومواقع التواصل.

لطيفة النجمة التونسية لطيفة موسم صيف 2023 زياد الرحباني منى الشاذلي cbc

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