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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل وإصابة مدنيين جراء استهداف الدعم السريع بمسيرات مستشفى أم درمان

السودان
السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، عن مقتل وإصابة مدنيين جراء هجوم قوات الدعم السريع بمسيرات على مستشفى في أم درمان.

فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية سودانية بسقوط 4 قتلى مدنيين جراء استهداف الدعم السريع لمستشفى السلاح الطبي بأم درمان، وذلك وفق قناة "العربية".

وأوضحت المصادر ذاتها أن مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مستشفى السلاح الطبي في أم درمان.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق اليوم، أن قوات العمل الخاص بسلاح المهندسين نفذت عمليات نوعية ناجحة تنظف جيوب التمرد من ميليشيا الدعم السريع في مناطق المهندسين والعودة وحمد النيل.

السودان السودانية قوات الدعم السريع هجوم أم درمان

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