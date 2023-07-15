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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يوافق على البدء في إنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات بدفرة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، السكرتير العام، وأعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ.

وقبل البدء في جدول الأعمال وجّه المحافظ، باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أول بأول، وسرعة الرد على الشكاوى الواردة سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بيكم.

كما وجّه باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عدة موضوعات مطروحة، ووافق على البدء في إنشاء مصنع تدوير المخلفات جديد بجوار المصنع القديم، ضمن خطة مشروع كيتشنر، حيث سيسمح هذا المصنع بالقضاء تمامًا على مشكلة النظافة في أربعة مراكز.

وعقب اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في موضوعات تخص شركات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، الرصف، إلى جانب مشاكل ومطالب في قطاعات التربية والتعليم، الصحة، التأمين الصحي، الإسعاف، الري والمرور، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها وحلها على الفور.

وأكد محافظ الغربية، استمرار تشديد الرقابة على المخابز البلدية والتيسير على المواطنين في الحصول على رغيف الخبز، جاء ذلك خلال متابعته لجهود مديرية التموين في التفتيش على الأسواق ومنافذ بيع السلع والمنتجات والمخابز، حيث شكلت المديرية حملات تموينية مكبرة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين وعدد من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية.

وقامت اللجان بالمرور المفاجئ على المخابز البلدية بدائرة مركز ومدينة طنطا والتي تم رصدها وملاحظة عملها قبل مواعيد العمل الرسمية أو التي تقوم بالاستيلاء على الدقيق المدعم أو تقوم بإنتاج الخبز المدعم ناقص الوزن.

وشملت أعمال اللجنة جرد مخبز بلدي كائن بناحية شقرف مركز طنطا، وضبط  عدد ٧ شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٧.٥ ٪  وتم تحرير محضر بالواقعة لتجميعه دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء ، واستكملت اللجنة تفتيشها في مركز طنطا بجرد مخبز بلدي بقرية محلة منوف وتم تحرير محضر نقص وزن ١٤ جرام في الرغيف.

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محافظ الغربية يترأس المجلس التنفيذي ويوافق على البدء في إنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات بدفرة رحمي يستمع لمطالب النواب ويجها بحلها على الفور المصنع سيساهم في القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات في أربعة مراكز أعضاء مجلسي النواب والشيوخ استمرار حملات الرقابة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ التيسير علي المواطنين التيسير المجلس التنفيذي حملات تموينية مكبرة

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