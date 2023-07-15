الألغام تحولت إلى أحلام.. "العلمين الجديدة" رسالة جمال وإبداع

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن "مهرجان العلمين الجديدة"، والتي تحولت فيها "الألغام"، إلى "أحلام"، لتبعث رسالة أمل وجمال للعالم بأسره.

وحمل التقرير استعراض التغير الذي حدث في مدنية العلمين الجديدة، والتي شيدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتتغير أحوالها فتتبدل الألغام إلى أحلام، والأحزان إلى أفراح، والحرب إلى سلام، والهدم إلى بناء، والصمت إلى نداء.

وتابع التقرير: "من أجل غد مشرق، بالأمن والأمان، بالترفيه وبالرياضة وبالسياحة وبالفن وبالثقافة وبالغناء، هنا العلمين الجديدة إنها رسالة من أجل الجمال والإبداع، من أجل الإنسان في كل زمان، وفي كل مكان".