السجن المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لعامل متهم بالاتجار فى "الأفيون" بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الأفيون بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

بداية أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الأفيون كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.