وفاة العروس ضحية "نزيف ليلة الدخلة" فى الدقهلية

لفظت عروس أنفاسها الأخيرة بعد مرور 3 أيام من محاولات إنقاذها داخل مستشفى أجا المركزي جراء إصابتها بنزيف مهبلي حاد "ليلة الدخلة"، بسبب العنف من قبل الزوج خلال ممارسة العلاقة الزوجية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا، بوفاة "أسماء.ح"، 24عامًا، ربة منزل، ومقيمة بإحدى قرى المركز، حيث كانت مصابة بنزيف مهبلي حاد تسبب فى وفاتها.

بالانتقال والفحص وسؤال والدها، 50 عامًا، سائق، أقر بزواج نجلته من "كريم"، 24 عامًا، منجد، وعقب توجههما للمنزل وقيامه بمعاشرتها حدثت إصابتها، ثم تركها تنزف أكثر من 5 ساعات حتى ذهب بها للمستشفى.

باستدعاء الزوج قرر عقب قيامه بفض غشاء البكارة لزوجته، تعرضت للإصابة وحدث لها نزيف مهبلى حاد وقام بنقلها للمستشفى على الفور.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقالت أسرة العروس المتوفاة أن زوجها تركها تنزف لأكثر من 5 ساعات دون اللحاق بها حتى بدأت الاستغاثة بمن حولها.

ووجهت أسرة العروس اتهامًا للعريس بالتسبب في التخلص منها بعد إصابتها بنزيف أودى بحياتها.