انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية في مطروح

انطلقت اليوم السبت، الحمله القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح وتستمر لمدة شهر وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح حفاظا على الثروة الحيوانية مع تقديم الخدمات البيطرية ومنها التحصين ضد الأمراض



وأوضح الدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح أن الحملة تستهدف جميع مراكز وقرى محافظة مطروح من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا من خلال ١٦ وحده بيطريه وذلك تحت إشراف اللواء ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



واضاف، أن أعمال التحصين تبدأ بإعطاء الحيوان لقاح الحمى القلاعية، بالإضافة لجرعة من لقاح حمي الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للماشية وكذلك التحرك بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين مع حث المواطنين لتوجههم إلى أقرب وحده بيطرية لتحصين ماشيتهم.



وأشار إلى أنه تم كذلك رفع درجة الاستعداد لدى الاطباء للحالة القصوى بالوحدات والادارات البيطرية، ومنع الاجازات خلال هذه الفترة، والتنبيه بتنفيذ كافة الاجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، مع أخذ جميع الاجراءات الوقائية .

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