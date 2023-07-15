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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بعدة طعنات".. حبس المتهم بقتل طليقته بالتل الكبير

طعن
طعن

أمرت الجهات المختصة بالإسماعيلية، اليوم، بحبس المتهم بقتل طليقته في التل الكبير 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وسلاح الجريمة المستخدم في الواقعة.

كان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من مباحث التل الكبير يفيد ورود بلاغ عن مقتل سيدة داخل شقتها بعدة طعنات على يد طليقها بدائرة المركز.

على الفور، انتقل المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث التل الكبير إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية تلقي الضحية عدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة أخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيقات، والتي قررت انتداب مفتش الصحة ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي، وإنهاء تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وإرفاقه في أوراق القضية. 

وأمر مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم حيث توصلت تحريات النقباء أحمد ياسر ومحمود عبدالفتاح وأحمد نصر وعادل المنفى معاونو مباحث التل الكبير إلى هروب المتهم لدى أحد أقاربه بنطاق قرية فنارة التابعة لدائرة مركز ومدينة فايد.

ونجحت مأمورية مكبرة في القبض على المتهم وضبط سلاح الجريمة المستخدمة في الواقعة، واعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما. 

وواجهت جهات التحقيق، المتهم، بتحريات ضباط المباحث الجنائية حول الواقعة، وأقوال شهود العيان (نجلة المجني عليها)، وأسرتها من الشهود على الواقعة وأصدرت قرارها المتقدم.

الجهات المختصة التشريح الإسماعيلية الضحية ارتكاب الجريمة المتهم

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