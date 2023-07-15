تقرير: ليفربول يضع 4 بدائل بعد اقتراب رحيل فابينيو

وضع نادي ليفربول الإنجليزي سريعًا، العديد من البدائل تحسبًا لاقتراب رحيل البرازيلي فابينيو لاعب وسط الفريق إلى الدوري السعودي.

وبات فابينيو على اعتاب الانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، بعدما أبدى النادي اهتمامًا بضمه منذ أيام.

وتخلف الدولي البرازيلي اليوم عن بعثة الفريق المتجه إلى ألمانيا في المعسكر التحضيري للموسم الجديد، وذلك استعدادًا لانهاء اتفاقه مع النادي السعودي.

وأشارت صحيفة “أتلتيك” البريطانية، أن إدارة الريدز وضعت 4 بدائل حال رحيل فابينيو وهم المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، روميو لافيا لاعب ساوثهامبتون، كالفيس فيليبس لاعب مانشستر سيتي وريان جرافينبيرش وسط ملعب بايرن ميونه الألماني.

وبجانب فابينيو يقترب أيضًا جوردان هندرسون قائد ووسط ملعب الريدز من الرحيل بعد مفاوضات من الاتفاق السعودي لضم اللاعب.