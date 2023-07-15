أحمد الطاهرى يُعلن انطلاق "الجزيرة" على "إكسترا نيوز" قريبًا

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انطلاق برنامج "الجزيرة"، على شاشة "إكسترا نيوز" قريبًا.

وقال "الطاهري"، في منشورعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"برنامج الجزيرة قريبًا على شاشة إكسترا نيوز مع محمود السعيد ونانسي نور، ضمن تغطية قطاع القنوات الإخبارية لمهرجان العلمين".

كان الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلن عن حلقات خاصة من برنامجه "60 دقيقة"، على شاشة "إكسترا نيوز" من المصايف في الإسكندرية والعلمين ومطروح، قريبًا.