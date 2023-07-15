ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خارجية النواب": مهرجان العلمين خطوة لتشجيع السياحة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن مهرجان العلمين الجديدة الذي انطلق من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل، تحت شعار «العالم علمين»، خطوة على الطريق الصحيح، لتشجيع السياحة وجذب مزيد من الاستثمار، بالإضافة إلى أنه فرصة مناسبة للترويج للفرص الاستثمارية والمميزات التي اقرتها الحكومة مؤخرًا للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف "السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مهرجان العلمين الجديدة شهد انطلاقة قوية في دورته الأولى، باعتباره تجربة صيفية فريدة من نوعها، فضلًا عن تنوع الفعاليات التي يطلقها المهرجان التي يفضلها الجمهور فى فصل الصيف، كالحفلات الغنائية وألعاب كرة القدم بمشاركة نجوم الأجيال الذهبية والتيك بول التي تضم نجومًا عالميين وغيرها من الفعاليات الترفيهية الجاذبة للجمهور.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن استغلال المناطق السياحية كمنطقة العلمين أصبح ضروريًا للترويج للسياحة والاستثمار، خاصة بعد المشروعات القومية المتعلقة بتطوير البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنه يعد حملة تسويقية للاستثمارات المصرية على أرض العلمين والتعريف بها كمنطقة قادرة على استضافة الفعاليات بمختلف أشكالها.

واقترح "السادات" إقامة المهرجان كل عام حتى يكون فرصة للترويج لكل ما هو جديد وسياحي واستثماري بالمنطقة، وتسليط الضوء على قدرة مصر على تنظيم الفعاليات والمسابقات الرياضية والشاطئية والفنية المحلية والدولية، لافتًا إلى أن الجهود المصرية  استطاعت تحويل منطقة ألغام إلى منطقة استمتاع وترفيه.

النائب كريم طلعت السادات مجلس النواب مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة مهرجان العلمين العالم علمين الحكومة العلمين

الأكثر قراءة

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى سب عضو بنادى الزمالك

رئيس وزراء إثيوبيا يشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسى وجهود التنمية فى مصر

كولر يكشف مفاجآت حول مستقبله مع الأهلى وتواصله مع فايلر

إحالة المتهمين بقتل الطفل زياد لسرقة هاتفه بالقليوبية للمفتى

القبض على عصابة انتحلت صفة رجال شرطة ونصبت على مواطنين في التجمع

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟