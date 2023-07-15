"خارجية النواب": مهرجان العلمين خطوة لتشجيع السياحة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن مهرجان العلمين الجديدة الذي انطلق من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل، تحت شعار «العالم علمين»، خطوة على الطريق الصحيح، لتشجيع السياحة وجذب مزيد من الاستثمار، بالإضافة إلى أنه فرصة مناسبة للترويج للفرص الاستثمارية والمميزات التي اقرتها الحكومة مؤخرًا للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف "السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مهرجان العلمين الجديدة شهد انطلاقة قوية في دورته الأولى، باعتباره تجربة صيفية فريدة من نوعها، فضلًا عن تنوع الفعاليات التي يطلقها المهرجان التي يفضلها الجمهور فى فصل الصيف، كالحفلات الغنائية وألعاب كرة القدم بمشاركة نجوم الأجيال الذهبية والتيك بول التي تضم نجومًا عالميين وغيرها من الفعاليات الترفيهية الجاذبة للجمهور.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن استغلال المناطق السياحية كمنطقة العلمين أصبح ضروريًا للترويج للسياحة والاستثمار، خاصة بعد المشروعات القومية المتعلقة بتطوير البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنه يعد حملة تسويقية للاستثمارات المصرية على أرض العلمين والتعريف بها كمنطقة قادرة على استضافة الفعاليات بمختلف أشكالها.

واقترح "السادات" إقامة المهرجان كل عام حتى يكون فرصة للترويج لكل ما هو جديد وسياحي واستثماري بالمنطقة، وتسليط الضوء على قدرة مصر على تنظيم الفعاليات والمسابقات الرياضية والشاطئية والفنية المحلية والدولية، لافتًا إلى أن الجهود المصرية استطاعت تحويل منطقة ألغام إلى منطقة استمتاع وترفيه.