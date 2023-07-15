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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير: العلمين الجديدة تمتلك مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

حامد جميل
حامد جميل

قال الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات بالنقابة العامة للمهندسين، إن مدينة العلمين الجديدة فرصة لاستثمار رأس المال في قطاع الأعمال والتجارة، حيث يمكن للمستثمرين تأسيس الشركات والمتاجر والمراكز التجارية لتلبية احتياجات السكان المحليين والسياح، وبفضل موقعها الاستراتيجي، يمكن للمدينة أن تكون مركزًا للتجارة والتبادل التجاري بين المدن القريبة.

 وأضاف جميل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مدينة العلمين الجديدة توفر فرصًا استثمارية في القطاع الصناعي حيث  يمكن تأسيس المصانع والمنشآت الصناعية لإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الأغذية والمشروبات، والمنتجات الكيميائية، والمواد البناء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استغلال الموارد الطبيعية المحلية مثل الرمال الزجاجية والبترول لتطوير صناعات استخراج المواد الخام.

 وأكد أنه توفر المدينة فرصا استثمارية في المجال التعليمي. يمكن إنشاء المدارس الدولية والجامعات ومراكز التدريب لتلبية احتياجات السكان المحليين والطلاب، أيضا في المجال التعليمي، حيث يمكن إنشاء المدارس الدولية والجامعات ومراكز التدريب لتلبية احتياجات السكان المحليين والطلاب القادمين من المناطق المجاورة.، يمكن أيضًا تطوير المراكز البحثية والابتكار لتعزيز التعليم العالي والتكنولوجيا في المدينة.

 وأكد أن هناك فرص استثمارية في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة حيث  يمكن تطوير مرافق طبية حديثة وتوفير خدمات صحية عالية الجودة للسكان والسياح في المدينة، ويمكن أيضًا استثمار في قطاع التجميل والعافية مثل المنتجعات الصحية ومراكز العناية بالبشرة واللياقة البدنية.

 وأوضح أن مصر  تعتبر ملتقى للطاقة المتجددة، ويمكن استثمار ذلك في مدينة العلمين الجديدة حيث يمكن تطوير مشاريع الطاقة الشمسية ومحطات توليد الطاقة الرياح لتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز الاستدامة البيئية.

 واختتم جميل بأنه بفضل مواقعها الطبيعية الخلابة والهدوء الذي توفره، يمكن تطوير السياحة العلاجية في مدينة العلمين الجديدة يمكن بناء منتجعات صحية ومراكز علاجية تقدم خدمات المساج والعلاج الطبيعي والعلاج بالمياه والعلاجات النفسية.

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