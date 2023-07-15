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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ أسيوط: ارتفاع معدلات توريد القمح إلى 138 ألف طن حتى اليوم

توريد القمح
توريد القمح

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مع الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، معدلات ونسب توريد القمح المحلي والمتابعة المستمرة لأعمال التوريد، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات التوريد إلى 138 ألفًا و263 طنًا منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، بمختلف المواقع التخزينية البالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجرًا ومركز تجميع.

وأوضح اللواء عصام سعد، أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام، كما أنه يتم صرف مستحقات ‏المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التوريد عن طريق جولاته الميدانية للشون والصوامع والتقارير اليومية بغرفة الأزمات الرئيسية والغرف الفرعية على مستوى المراكز، مؤكدًا انتظام سير أعمال التوريد بكل مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى زيادة الإقبال على توريد القمح في الشون والصوامع، خاصة بعد انتهاء حصاد المساحة المنزرعة بالقمح التي تبلغ 167 ألفًا و400 فدان، مؤكدًا أن المحافظة تتابع مع المزارعين نسب التوريد، وتكثف الحملات لتوعيتهم وحثهم على التوريد.

وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجّار بسهولة ويسر دون أي عقبات وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمزارعين وتسليمهم، لافتًا إلى أهمية التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد بكل الطرق المتاحة، بالإضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها، بالإضافة إلى تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمّن محصولهم.

من جهته، أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن كميات القمح الموردة في تزايد، حيث تم توريد 51890 طنًا و415 كيلو بشون البنك الزراعي المصري و21924 طنًا و541 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 42234 طنًا و734 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر– مركز أبنوب و9187 طنًا و830 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10950طنًا و447 كجم إنتاج التقاوي /إرشاد (إكثار)، بالإضافة إلى 2075 طن كميات منقولة من المحافظة بناءً على تعليمات وزير التموين، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 138 ألفًا و263 طنًا و722 كجم قمح.

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