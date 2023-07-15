19 سبتمبر.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"أنصار بيت المقدس"

حجزت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، اليوم السبت، إعادة محاكمة المتهم محمد عبدالقادر إسماعيل بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس" لجلسة 19 سبتمبر للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبوالعلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وبسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس، وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.