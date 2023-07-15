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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

19 سبتمبر.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"أنصار بيت المقدس"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

حجزت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، اليوم السبت، إعادة محاكمة المتهم محمد عبدالقادر إسماعيل بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس" لجلسة 19 سبتمبر للحكم. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبوالعلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وبسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس، وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولي إرهاب المحاكم بدر محاكمة المتهم أنصار بيت المقدس المستشار محمد السعيد الشربينى

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