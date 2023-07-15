شاعر يتهم "مسلم" بسرقة أغنيته "قلبي": أخبرني أنهم سيعتبرونها توارد خواطر.. والمحامي: سطوًا بائنًا

اتهم الشاعر محمود عمارة مطرب المهرجانات مصطفى زكريا محمد علي وشهرته "مسلم" بسرقة مذهبه بالكامل وتضمينه في الأغنية التي طرحتها إحدى شركات الإنتاج مؤخرا عبر قناتها على اليوتيوب تحت عنوان "قلبي".

وقال محمود عمارة عن هذا الأمر: لم أكن أقصد التواصل مع مسلم مطرب المهرجانات، ولكني قصدت مسلم صاحب أغنية "اتنسيت"، واتضح لي فيما بعد إن هناك ثلاثة يحملون اسم مسلم.

وأضاف عمارة في تصريح خاص لـ"الدستور":" تواصلت معه هاتفيا وشرحت له ان معي عدد من الأغاني فطلب مني إرسال بعضها، وبالفعل أرسلت له بعض الأغاني كاملة وبعضها أرسلت له مذهبها فقط، وكنت مطمئنا لأنني أقوم بتسجيل الأغاني بمجرد الانتهاء منها، وهذه الأغنية خصيصًا قمت بتسجيلها بعد الانتهاء منها مباشرة وكل حقوقها معي.

وواصل:" وطلب مني إرسال أغان أخرى بحجة عمل ألبوم كامل، فتعجبت لأن الألبوم أكثر من خمس أغان، لكنني أرسلت له أغان أخرى على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، وبعدها فوجئت به يتهرب من الرد علي، وفوجئت بأنه قام بطرح الأغنية في شهر يناير الماضي.

وعن التأخير كل هذا الوقت قال عمارة:" في الحقيقة لم أكن أعرف اسمه كاملا ولا أين يسكن وغيرها من الامور التي تحتاجها الدعاوى وبالتالي كان لا بد أن اعرف هذه الامور حتى فوجئت بتعاقده مع شركة الإنتاج وطرحها للفيديو الكليب الخاص بالأغنية.

ويستطرد:" تواصلت مع شركة الإنتاج وعرفت أن مسلم سرق اللحن أيضًا، وأن هناك دعاوى ضده، وقمت بتحرير محضر بما حدث، فعرضوا علي أن أعمل معهم كشاعر لكني توجست من الأمر فكيف أعمل معهم وأنا اقاضيهم، وعرفت فيما بعد أن الشركة المنتجة قامت بأخذ حقوق اللحن والكلمات من مسلم على اعتبار أنه الشاعر والملحن، وتواصلت معه فذكر لي ان معه محامي كبير وأنني لن أعرف كيف أأخذ منها حق أو باطل و"اضرب دماغك في الحيط"، وأن الأمر لن يتعدى كونه توارد خواطر، ولا أعرف كيف توارد خواطر وانا ارسلت له المذهب الذي طرحه في أغنيته بنفس الصيغة ونفس حروف العطف بدون تبديل أي كلمات.

يقول المذهب

لسه فيكو نفس تقاوحوا

قلبي ليكو انا كنت فاتحه

شفتوا مني الحلو كله

سبتوا قلبي ف عز جرحه

ويختتم:" وتواصلت مع المحامي أدهم العبودي المتخصص في قضايا حقوق الملكية الفكرية وقمت بعمل محضر حمل رقم 375 قسم بيلا، وتم عمل الفحص الفني وأوردت فيه كل الرسائل وغيرها.

وتواصلت الدستور مع المحامي أدهم العبودي والذي قال:" لقد تولّى مكتبنا إجراءات التّقاضي ضدّ المطرب "مسلم" أمام المحكمة الاقتصاديّة بعد أن ثبت لنا يقينًا أنّ المطرب المزعوم قد تعدّى تعدّيًا صريحًا وواضحًا بما لا يدع مجالًا للشّك على المصنّف الموثّق والمنسوب للشّاعر "محمود عمارة"، حيث سطا سطوًا بائنًا على أربع شطرات كاملة من أغنية كان المدّعي قد تواصل معه بشأنها للتعاون من خلالها.

وواصل:" ووفقًا لنص المادة "١٣٨" من قانون حماية الملكية الفكرية رقم "٨٢" لسنة "٢٠٠٢" فإنَّ موكّلنا "محمود عمارة" قد ابتكر مصنّفًا أصيلًا خاصًا به غير مقتبس، وقام بتأليفه من خياله وأفكاره، لذا تسري عليه جميع النصوص والمواد التي تسبغ الحماية القانونية للمصنفات الأدبية ومؤلفيها.

وأكد:" فضلًا عن الضرر الذي نجم عن سطو المطرب "مسلم" على قصيدة موكلنا "محمود عمارة"، وهو ضرر مادي يتمثل في حجب انتفاع المدعي بمؤلفه وإنتاجه، وضرر أدبي يتمثّل في نسب كلمات القصيدة لآخر وسرقتها علنًا، ما يثير حزن وألم وحسرة صاحبها.

واختتم:" وإذ تقضي المحكمة في مثل هذه الحالات فإنما تقضي بإيقاف بث الأغنية مع إثبات الأضرار، كما تقضي بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتعوّض صاحب الحق تعويضًا مناسبًا للأضرار الناشئة عن السرقة.