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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 15 سنة غيابيًا لتاجر مخدرات بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبداللطيف، رئيس المحكمة، بمعاقبة كهربائي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيًا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، ومصادرة جوهر المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، عما أُسند إليه، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار وائل رجب فودة، والمستشار معتز نور الدين حسن، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 9444 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، إلى أنه حال تلقي وحدة مباحث القسم، بلاغًا يفيد بقيام المتهم "ع.م.ص" كهربائي، بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان تواجده، وبمراقبة المتهم، أبصرته يخرج لأحد عملائه لفافة تحتوي على مخدر الحشيش من علبة سجائر.

وتم ضبطه وانتزاع العلبة من يده بينما لاذا العميل بالفرار، وبفضّها تبين احتوائها على 10 قطع من الحشيش، وبتفتيشه عُثِرَ بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجتهه، أقرّ بحيازته المواد المخدرة للإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن الـ10 لفافات المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الحشيش، ووزنت 16.35 جرام.

كما تبيّن من العينة المأخوذة من المتهم، إيجابية تعاطية مخدر الحشيش، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

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