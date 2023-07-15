كولر يدرس تطبيق عملية تدوير اللاعبين.. ويُحذر محمد عبدالمنعم

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تطبيق عملية التدوير بين اللاعبين، خلال المباريات المتبقية في الدوري، بداية من لقاء المقاولون العرب، المقرر له مساء غدٍ الأحد.

ويغيب الثلاثي محمد عبدالمنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم، عن مباراة المقاولون العرب القادمة؛ بسبب الإنذار الثالث في مباراة الزمالك، ولذا سيدفع الجهاز الفني بعناصر جديدة لتعويض غياب الثلاثي.

وكشف مصدر أن كولر استقر علي قرار إراحة اللاعبيبن الأساسين الذين لم يحصلوا علي فرصة في ظل ضغط المباريات بعد جلسته مع الجهاز المعاون له .

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المدير الفني يتجه إلي إراحة السداسي علي معلول و محمد عبد المنعم و محمود كهربا وحسين الشحات و أليوديانج ومحمد الشناوي وإعطاء الفرصة لعدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة مثل خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد قندوسي وكريستو وكوكا وعلي لطفي ومصطفي شوبير

وأشار إلى أن كولر يسعي المدير الفني إلي إنهاء الموسم دون هزيمة واحدة للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، ليضاف في سجلاته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

هذا، وعقد السويسري مارسيل كولر، جلسة مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق، لتحذيره بعدم الخروج عن النص بعدما شهدت مباراة القمة مشادة كلامية مع محمد هاني، خلال مباراة القمة الاخيرة أمام الزمالك، التي انتهت بفوز الفريق برباعية مقابل هدف.

جاءت تحذيرات المدير الفني لمحمد عبدالمنعم بعدما تكررت مشاداته الكلامية مع زملائه اللاعبين في أكثر من موقف سواء لقاء القمة الأخير أو المباريات السابقة.

وهدد كولر اللاعب بتوقيع عقوبة مالية حال تكرار الأمر، وقد يتطور إلى استبعاده من المشاركة في المباريات القادمة.

وقدم عبد المنعم اعتذارًا للجهاز الفني وزملائه اللاعبين، مشيرًا إلى أن ما حدث عبارة عن نرفزة ملعب ليس إلا، وأنه يكن كل التقدير والاحترام للجهاز الفنى واللاعبين.