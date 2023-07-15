فابينيو يتخلف عن معسكر ليفربول في ألمانيا استعدادًا للانضمام إلى اتحاد جدة

كشفت تقارير إعلامية أن البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، بات على أعتاب الانضمام لصفوف فريق الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن فابينيو لن يسافر مع فريقه ليفربول، إلى ألمانيا، من أجل خوض معسكره الصيفي استعدادًا للموسم الجديد، بعد وصول مفاوضات انتقاله إلى اتحاد جدة لمراحلة متقدمة.

وأشار رومانو إلى أن اتحاد جدة توصل لاتفاق مع فابينيو، بشأن البنود الشخصية في العقد الذي سيربط الطرفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف رومانو، أن جوردان هندرسون، سيسافر مع ليفربول، إلى معسكر ألمانيا، خاصة بعد أن توصل اللاعب لاتفاق مع إدارة نادي الاتفاق السعودي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى الناديين لم يتوصلا لاتفاق بشأن المقابل المادي.

وفي حال انتقال فابينيو، فسيكون النجم البرازيلي، هو ثالث التعاقدات الصيفية على مستوى اللاعبين الأجانب بنادي الاتحاد السعودي.

وكان اتحاد جدة، قد أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع الفرنسي كريم بنزيمة، النجم السابق لريال مدريد الإسباني، ومواطنه نوجولو كانتي، اللاعب السابق لتشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي جوتا، اللاعب السابق لسيلتيك الاسكتلندي.