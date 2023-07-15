رئيس "مياه مطروح" يلتقي وفدًا من خريجي البرنامج الرئاسي لمناقشة مشكلات مياه الشرب

استقبل الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح، بمقر مكتبه بالشركة، وفدًا من 13 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة ممثلي خريجي البرنامج الرئاسي العاجل لتأهيل الكوادر الشبابية المتميزة بالمحافظات الحدودية.

جاء ذلك بحضور عبدالغني فرج، منسق عام البرنامج بالمحافظة، محمد خضر، مساعد رئيس مجلس الإدارة للعلاقات العامة والإعلام والأزمات ومدير العلاقات العامة بالشركة، وياسر السيد، مدير عام الشئون القانونية بالشركة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة الوفد الشبابي لمشكلة مياه الشرب التى تعانى منها المحافظة، والوقوف على أهم الحلول التي اتخذتها الشركة، وكيفية إدارة الأزمة على مدار العامين الماضيين وصولا إلى الوضع الحالى وبداية تحسن الأوضاع حاليا، وكذلك الإجراءات المستقبلية لاحتواء الأزمة وحلها نهائيًا.

واستمع الدكتور مهندس إبراهيم خالد، إلى عدد من الشكاوى والطلبات التي قدمها وفد خريجى البرنامج الرئاسي العاجل، وخاصة أنهم أيضًا من سكان المدن المختلفة بالمحافظة وليس مرسى مطروح فحسب، وكان أبرز تلك الطلبات انتظام مواعيد ضخ المياه في مدينة مرسى مطروح مع تحديد أيام متعددة لكل قطاع وسرعة صرف إيصالات المياه.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم الاستجابة الفورية اليوم، لطلب خاص بمنطقة القصر، حيث تم الضخ على غراب القصر مباشرة والضخ على شبكات القصر لتقليل الضغط على الاغربة وإطالة فترة الضخ اليوم على غراب القصر، وقد لاقى هذا القرار استحسان ومردود إيجابي من سكان منطقة القصر.

وفى منطقة الضبعة، اقترح الشباب أن يتم تغيير موعد الضخ بمدينة الضبعة، والذى كان محدد فى الساعة الرابعة فجرًا إلى موعد آخر يتناسب مع المواطنين، بأن يكون الضخ في الساعة 5 أو 6 مساءً أو الساعة 8 صباحًا بحد أقصى، حيث وعد رئيس مياه مطروح بدراسة المقترح واتخاذ القرار المناسب لما فيه صالح المواطنين.

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