هاني رمزي يعود للسينما بفيلم جديد ويرد على شائعات الجماعة الإرهابية

يستعد النجم هاني رمزي للعودة للسينما من جديد من خلال فيلم جديد بعد فترة من الغياب يعد له حاليًا من أجل تصويره خلال الفترة القادمة.

فيلم هاني رمزي الجديد

وتأتي المفاجأة في الفيلم الجديد من خلال تعاون هاني رمزي مع النجم محمد هنيدي ولكن هذه المرة كمنتجًا للفيلم حيث اتفق هنيدي على الخطوط العريضة للعمل الجديد ويقدم هنيدي الفيلم من خلال شركته التي أسسها خلال الفترة الماضية وقرر التعاون مع عدد من النجوم في عدد من الأعمال السينمائية سيكون منها الفنان هاني رمزي والفنان حمادة هلال.

ويأتي الفيلم الجديد ليرد فيه النجم هاني رمزي على شائعات الأبواق الإخوانية بالخارج عن اختفاء الفنان هاني رمزي وسفره للخارج وعدم عودته لمصر مرة أخرى.

كشف المستشار أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، عن كذب الشائعات التي تصدرها أبواق جماعة الإخوان الإرهابية عبر منصاتها بالخارج، حول اختفاء شقيقه الفنان هاني رمزي، وهجرة هاني رمزي من مصر.

وأوضح أمير رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الأمر مؤكدا كذب تلك الادعاءات وقال: "فيديو لطيف وكله كدب.. مفيش حد منا هاجر.. كلنا في مصر وخدامين مصر”، مضيفًا: "أما أنا وأخواتي.. وأقباط مصر جزء من ثورة 30 يونيو، دة شرف كبير لينا نفخر به.. وهاني رمزي.. بيجهز عمل فني جديد".