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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد فضل: "لو فرقة الأهلي مشيت وجه 11 غيرهم هناخد بطولات برضه"

الأهلي
الأهلي

كشف محمد فضل لاعب النادي الأهلي والإسماعيلي الأسبق، عن رأيه في صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، كما علق على فوز الأهلي في لقاء القمة أمام الزمالك بنتيجة 4-1.

فضل: إمام عاشور صفقة قوية.. وكنت أتمنى استمراره في الاحتراف

وقال فضل خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع  على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن إمام عاشور لاعب مميز جدًا وصغير السن، متابعًا: "عندما كنت مديرًا للتعاقد في النادي الأهلي حاولنا التعاقد معه، والأهلي أدرى بالظروف، هو لاعب سيفيد الأهلي كثيرًا وسيستفيد كثيرًا، لكني كنت أتمنى أن يستمر في مشواره الاحتراف، ونفسي يبقى في 100 محمد صلاح، وطبعا إمام عاشور صفقة قوية".

وأضاف: "إمام عاشور لاعب مختلف عن حمدي فتحي، ولو كل الفريق مشي وتعاقد مع 11 آخرين الفريق هيكسب بطولات لأن في سيستم موجود، وبالتوفيق لإمام لأن قدامه تحدي كبير".

كما أكد أن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي مميز للغاية واستطاع التعامل مع اللاعبين بالشكل الأمثل، لذلك استحق الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري العام. 

وعن تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس، قال فضل: "ميكاللي مدرب مميز للغاية، في البداية لم تكن هذه وجهة نظري، لكنه استطاع تأسيس فريق قوي، وكنت أتوقع ألا نفوز ببطولة أفريقيا لأننا سنلعب ضد المغرب، لعبنا جيدًا، ولكن الطرد أثر علينا".

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