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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة مناطق في نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

كشفت ولاء السلامين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الأوضاع في فلسطين،  قائلة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة مناطق في مدينة نابلس.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي اعتقالات، لكن هناك مداهمات لعدد من المنازل وإرهاب للمواطنين في الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن أمس الجمعة شهد خروج مسيرات أسفرت عن إصابة 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى الاعتداء على المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وتابعت: "أيضًا أصيب شاب فلسطيني بالرصاص خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة كوبر، وهناك 20 مواطنًا بينهم مسن كانوا قد أصيبوا بالاختناق في أعقاب إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع".

وأردفت أنه تم اعتقال 12 مواطنًا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، مشيرة إلى أن المستوطنين اقتحموا أكثر من موقع أثري في الضفة الغربية مثل منطقة بئر أبو عمار".

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