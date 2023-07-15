إزالة 77 حالة تعدٍ وتحرير 5 آلاف و475 محضرًا بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تمت إزالة 77 حالة تعدٍ ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الحادية والعشرين لإزالة التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية، بمساحة إجمالية تزيد على 7 آلاف و990 مترًا مربعًا.

وأضاف أنه تمت إزالة 19 حالة تعد "مباني أملاك دولة" بمساحة أكثر من 2756 مترًا مربعًا، و37 حالة تعدى "زرعة خاصة" بمساحة 2964 مترًا مربعًا، وكذلك إزالة 11 حالة تغيير مكان رصدتها منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 1460 مترًا مربعًا، و10 حالات بناء دون ترخيص بمساحة 810 أمتار مربعة.

وأشاد محافظ المنوفية بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية والجهات المعاونة خلال أعمال المرحلة الأولى والثانية من الموجة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التعديات وتصديها بكل حزم لظاهرة البناء المخالف حفاظًا على الرقعة الزراعية. كما أشار إلى استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولًا بأول وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان تحقيق المستهدف من الموجة.