بفرمان من كولر.. 6 لاعبين في الأهلي ينتظرون حسم مصيرهم

ينتظر سداسي الفريق الأول بالنادي الأهلي علي لطفي وشادي حسين ومصطفي سعد ميسي ورأفت خليل وكريم الدبيس والعربي بدر مصيرهم مع الفريق في الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن السداسي اقتربوا من الانتقال إلي صفوف نادي زد الصاعد حديثًا إلى صفوف الدوري الممتاز لضمهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف المصدر أن اللاعبين ينتظروا قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني لحسم مصيرهم بالرحيل إلي زد سواء بيع نهائي أو علي سبيل الإعارة .

وأشار المصدر إلي أن زد أنهي كافة الأمور التفاوضية بشأن شادي حسين مقابل 12 مليون جنيه منها 6 ملايين جنيه لصالح الأهلي وباقي المبلغ ستقوم إدارة زد للإنشاءات سوف تتحمل بعض الأعمال في فرع الاهلي بالشيخ زايد.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاه من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني في تأجيل قرار رحيل الثنائي كريم الدبيس ورأفت خليل لحين الوقوف علي مستواهم بعد مشاركتهما في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري .

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، مؤكدًا أنه رغم حسم لقب الدوري رسميًّا وحسم مباراة القمة أيضًا فإن الموسم لم ينته بعد.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حسم بطولة الدوري للمرة الـ43 في تاريخه وحقق فوزاً كبيراً علي الزمالك غريمه التقليدي برباعية أهداف مقابل هدف .