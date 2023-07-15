غدًا.. هيئة الكتاب تحتفي بشباب شعراء العامية في معرض الأوبرا

تنظم الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الثامنة مساء غدًا الأحد، ضمن فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب، المنعقد تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في ساحة دار الأوبرا، ندوة جديدة بعنوان «أصوات جديدة لإبداع مستمر.. شعر العامية المصرية»، وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يشارك في الندوة الشعراء: أدهم الزناتي، وسعيد سلامة، وإسلام حمادة، ومازن المصري، وهبة سمير، ومحمد فرغلي، ويدير الندوة الشاعر إبراهيم عبد الفتاح.

وتواصل هيئة الكتاب، المنظمة لمعرض الأوبرا الثاني، تقديم الفعاليات حتى يوم 18 من الشهر الجاري، ففي الثامنة مساء الإثنين 17 يوليو، ضمن محور أصوات جديدة لإبداع مستمر تعقد ندوة سلسلة إبداعات قصصية «السرد الروائي»، بمشاركة الأدباء: محمد حسني عليوة- نهلة عبد السلام- محمود عياد، ويناقشهم: الناقد د. مصطفى الضبع- الدكتورة سارة قويسي ، ويديراللقاء الروائي والناقد سيد الوكيل.

وتختتم الفعاليات في الثامنة مساء الثلاثاء 18 يوليو بندوة «الثقافة في المنصات الافتراضية.. مع صناع المحتوى الثقافي»، بحضور صناع المحتوى الرقمي: طارق عز- كريم النجار- يسري عفت، وتدير الفعالية: منة مصطفى.

وتشارك هيئة الكتاب في المعرض بما يقرب من 1200عنوانًا من إصداراتها بكافة سلاسل الهيئة، ومن بين الإصدارات: موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنحليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.