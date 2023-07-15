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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حماة الوطن بالإسكندرية: المشروعات القومية تُنتقد على السوشيال ميديا ثم يشيد بها الجميع

محمد مجاهد
محمد مجاهد

قال محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، إن المشروعات القومية دائمًا ما تبدأ بنقد عليها في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعطي انطباعًا بعدم الرضاء عنها، ولكن بعد انتهاء المشروعات نرى إشادة بها وحالة من الإعجاب الشديد من المواطن البسيط ورضائه بما تم تنفيذه، خاصةً عندما يستفيد بها سواء كانت طريقًا أو كوبري أو مشروعات إسكان أو ميناءً أو غيرها من المشروعات الكثيرة التي نفذتها الدولة خلال فترة قصيرة.

وأضاف "مجاهد" خلال تصريحات له اليوم، أن حجم العمل في مصر من مشروعات خلال وقت قصير لم يتم في أي دولة بالعالم كله، ولن تستطيع أي دولة تنفيذ هذه المشروعات مثل مصر، مشيرًا إلى أن مشروع كوبري 45 مثلًا تعرض لنقد شديد مع بدء المشروع ومع أي تطوير يطرأ عليه وسط معلومات مضللة وإشاعات، والآن بعد انتهاء المشروع نرى هناك منظورًا مختلفًا للمواطن للمشروع واستفادة كبيرة منه، ولا يوجد حجب للبحر بل يقوم أهل وزوار الإسكندرية بالتصوير على الكوبري وسط حالة من الإعجاب، وكذلك مشروع محور المحمودية الذي تعرض لانتقادات رهيبة وكبيرة، وعند انتهائه حل أزمة كبيرة سواء المرورية أو التلوث الذي كان ينتج عن الترعة، كذلك محور المشير أبوذكري الذي واجهنا نقدًا شديدًا فيه، وبعد انتهائه وتشغيله أصبح فخرًا لمصر.

وأشار محمد مجاهد إلى أن دور الإعلام مهم جدًا في نشر الوعي والإيجابيات للمواطن البسيط وتعليم المواطن معايير الاختيار الصحيحة وتوضيح التحديات التي تواجهها الدولة وعدم السماح للأجندات الخارجية بالتدخل والنقد لمجرد النقد، فالإعلام عليه دور كبير خلال الفترة المقبلة، لبيان كل هذه الإنجازات وتصحيح المفاهيم ومواجهة الشائعات.

محمد مجاهد رضاء المواطن المشروعات القومية مشروع محور المحمودية حماة الوطن بالإسكندرية

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