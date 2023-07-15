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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين في القاهرة

ضبط
ضبط

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وإيهامهم بقدرتهم على استبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفي.

وفور وصول المجني عليهم للمكان المتفق عليه يقوم المتهمين بالاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هربًا مستقلين السيارة المُشار إليها، وبمواجهتهم أقرّوا بنشاطهم الإجرامي وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامي وبإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

مديرية امن القاهرة معلومات جنائية دائرة قسم شرطة المقطم عملات محلية وأجنبية النصب والاحتيال المواطنين

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