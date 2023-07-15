إصابة 7 فى تصادم 3 سيارات بطريق "سفاجا – الغردقة"

أصيب 7 مواطنين في حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق سفاجا - الغردقة. تم نقل 5 مواطنين منهم إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج، ورفض شخصان نقلهما إلى المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لبدء التحقيقات.

وكان البلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر عن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ربع نقل وميكروباص وأخرى خاصة على الكيلو 14 من طريق سفاجا - الغردقة.

وفور وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبيَّن أن 7 أشخاص أصيبوا، وتم نقل 5 منهم إلى مستشفى سفاجا المركزي، فيما رفض شخصان النقل للمستشفى بسبب سهولة إصابتهما. وتم تحرير محضر بالواقعة.