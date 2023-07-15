"صيف قطاع الإنتاج الثقافي".. برنامج فعاليات مكثفة بمسرح الهناجر للفنون

يُطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، والجهات التابعة للقطاع، عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الأنشطة الفنية والثقافية خلال شهور الصيف.

ويستمر برنامج "صيف قطاع الإنتاج"، الذي يُقام بصفة سنوية على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، والذي يُقدم عددًا متنوعًا من العروض الفنية، في الفترة من 17 إلى 31 أغسطس المُقبل، بمشاركة عدد من الفرقة الفنية والفنانين منهم "فرقة رضا للفنون الشعبية، والفرقة القومية للفنون الشعبية، وفرقة أنغام الشباب، التابعين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنانة فاطمة عادل، التي تُقدم مجموعة من أغنيات التراث الشعبي، وفرقة المولوية للفنان عامر التوني، والفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح".

ويُقام الحفل الشهري للفائزين في مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصري"، والأمسية الشعرية "بهجة الروح" للشاعر محمد بهجت، كما تستمر العروض المسرحية التي شهدت إقبالًا جماهيريًا في الآونة الأخيرة، في تقديم عروضها على جميع مسارح البيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية.

وتستضيف المسارح التابعة للقطاع، فعاليات وعروض المهرجان القومي للمسرح المصري، خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس المقبل، بالإضافة إلى عروض مهرجان القاهرة الدُولي للمسرح التجريبي، في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المُقبل، ويُقدم البيت الفني للفنون الشعبية، العديد من العروض الفنية، وعروض السيرك بالقاهرة والإسكندرية وجمصة والعريش.

كما يستمر "متحف رموز الفن"، التابع للمركز القومي للمسرح، في استقبال الجمهور خلال شهور الصيف، إلى جانب عدد من الندوات الثقافية والورش الفنية، التي تُقام بمكتبتي القاهرة والحضارة الإسلامية، والورش الخاصة بذوي الهمم، التي تستضيفها مكتبة القاهرة الكبرى بالتعاون مع مؤسسة أولادنا.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعلنت انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية، "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنطلق فعالياتها اليوم السبت، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية.