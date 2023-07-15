مسابقة ثقافية عن ثورة 23 يوليو بسوهاج

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، عن إقامة مسابقة ثقافية وذلك بمقر مركز شباب عيسى قاسم، التابع لإدارة شباب جرجا بسوهاج حول ثورة ٢٣ يوليو في صورة سؤال وجواب لتعريف الطلاب بتاريخ بلادهم في إطار الاستعداد مديرية الشباب والرياضة للاحتفال بثورة يوليو خلال أيام.

وشرح مسؤول مركز الشباب المكلف بتنظيم المسابقة الأحداث التاريخية التي سبقت الثورة والظروف والأوضاع السائدة وقتها التي ساعدت على قيامها وعرض أسباب قيام الثورة والنتائج التي تحققت ومن أهمها العدالة الاجتماعية وتغيير نظام الحكم وتم توزيع جوائز نقدية وشهادات تقدير إلى الفائزين في المسابقة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن هذه الثورة من أهم الثورات التاريخية في مصر، حيث تم تغيير نظام الحكم من الملكي إلى الجمهوري.