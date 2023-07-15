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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران دشنا يترأس عيد الأنبا كاراس

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا تكلا، مطران دشنا، صلاة  القداس الإلهي في عيد القديس العظيم الانبا كاراس السائح، وذلك بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا .

شاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي عددًا من كهنة الكنيسة والشمامسة إلى جانب الشعب القبطي.

واحتفلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، اليوم بتذكار عيد الأنبا كاراس السائح، أحد أشهر قديسي العصر الحديث  بالكنيسة .

عاش الأنبا كاراس حوالي  ٥٧ سنة متوحدًا، أي أنه لم يرَ فى هذه السنوات وجه أى إنسان، حتى زاره الأنبا "بموا" للتعرف عليه، وسجل للناس سطورًا من سيرة هذا الناسك.
ورحل الأنبا كاراس عن العالم سنة 451، في الثامن من شهر أبيب أحد الشهور القبطية، وفقا للسنكسار القبطي .

ونظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتذكار رحيل القديس الأنبا كاراس السائح، من خلال إقامة صلوات القداسات الإلهية، ومن بينها إيبارشية طما بسوهاج وإيبارشية المعادي بالكنيسة التي تحمل اسمه، وذلك احتفالاً بتذكار رحيله.

الانبا كاراس السائح الشهيد العظيم مارجرجس بكاتدرائية لأنبا كاراس لقداس الإلهي مارجرجس عيد القديس جرجس يترأس

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