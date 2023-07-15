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السبت 15 يوليو 2023
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سياسي

سؤال برلمانى لوزير التعليم للمطالبة بالإفصاح عن تكرار ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية

النائب محمد عبدالله
النائب محمد عبدالله زين الدين

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وقال زين الدين، إنه يأسف من تكرار ظاهرة تسريب امتحانات عدد من مواد امتحانات الثانوية العامة بعد انعقاد الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفترات زمنية قصيرة، مطالبًا بضرورة الإفصاح بكل شفافية عن هذه الظاهرة الخطيرة والتي تتكرر.

وأضاف أنه يجب على القائمين على امتحانات الثانوية العامة التفكير بكل جدية في اتخاذ جميع الإجراءات لتصحيح وتغيير منظومة امتحانات الثانوية العامة في السنوات المقبلة للقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات التي تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن هناك أعدادًا كبيرة من طالبات وطلاب الثانوية العامة من المتميزات والمتميزين وأولياء أمورهم يرفضون وبشكل قاطع هذه الظاهرة ولا يلجأون إلى الغش في امتحانات الثانوية العامة ويعتمدون اعتمادًا كاملًا على أنفسهم.

وتابع متسائلا: "أين وعود الوزارة وتصريحات الدكتور رضا حجازى بأن الامتحانات مؤمنة تمامًا وأين المليارات التي تم إنفاقها على تأمين الامتحانات، وأين الكاميرات وغيرها من عوامل مواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة؟".

وأوضح زين الدين أن ما حدث من تسريب الامتحان يتطلب التحقيق العاجل ومحاكمة كل من يتسببون في ظاهرة تسريب الامتحانات، خاصة أن هذه الظاهرة أثرت سلبيًا على العديد من طالبات وطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم.

النائب محمد عبدالله زين الدين مجلس النواب سؤال برلماني وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة تسريب امتحانات الثانوية العامة

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