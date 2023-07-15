محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/ 2024، ومراجعة كل المشروعات التي تم وضعها في الخطة وفقًا للاحتياجات الفعلية.

واستعرض السكرتير العام المشروعات المخطط تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بالمراكز والأحياء، وآليات تنفيذ تلك المشروعات، حيث تم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية اتخاذ خطوات جادة فى تنفيذ مشروعات الخطة، والتى تتمثل فى دعم البنية التحتية، والإنارة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، مستعرضًا خطة المحافظة في مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بها لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كل القطاعات.

ووجّه رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات، وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة مع الالتزام بترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.

وأوضح محافظ أسيوط أن اختيار مشروعات الخطة الاستثمارية لا بد أن يكون وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين ومراعاة الاحتياجات المستقبلية ومراعاة وضع دراسة فنية مبنية علي أسس علمية وموضوعية وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدى المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم.

وشدد على عدم تنفيذ أي أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية، إلا بعد الانتهاء من توصيل كل المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها، مشيرًا إلى حرصه على المتابعة الدورية لاستكمال مشروعات الخطة الاستثمارية وتنفيذها بدقة عالية لخدمة المواطنين، كما يتم التركيز على دفع عجلة الأعمال في مشروعات رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة باعتبارها من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها وأحد العوامل المهمة لدفع عملية التنمية، فضلًا عن متابعة كل مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع.

كما كلّف المحافظ، السكرتير العام، بالمتابعة المستمرة مع كل رؤساء المراكز والأحياء ومديرى المشروعات والوحدات التابعة للمحافظة لمشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ورفع تقرير شهري مفصل بما تم تنفيذه من إنجاز، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة، وكذا نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية والاستفادة القصوى من جميع بنودها، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكل القطاعات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط كان قد عقد عدة اجتماعات سابقة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، أكد خلالها على ضرورة البدء المبكر بإعداد الخطة الاستثمارية وإدراج مشروعات تلبي مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء المحافظة.

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