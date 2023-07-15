الجارديان: مصر وجهة سياحية مفضلة للبريطانيين

رشحت صحيفة الجارديان البريطانية، مصر كوجهة سياحية ذات ميزانية منخفضة بالنسبة للسياح عامة والسياح البريطانيون بشكل خاص.

زيارة مصر

ودعت الصحيفة البريطانية لزيارة مصر لاسيما وأنها وجهة سياحية مفضلة للسياح البريطانيين وذات ميزانية منخفضة التكاليف كما أن أسعار الطعام والشراب تعتبر متخفضة التكاليف، يأتي هذا تزامنا مع ارتفاع الجنيه الإسترليني بنسبة 80% أمام الجنيه المصري، فمثلا بلغ سعر وجبة عشاء لشخصين 43 جنيهًا إسترلينيًا.

وقالت الجارديان إن من أشهر الوجهات الشهيرة في مصر ، شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

ومن جانبه يقول توني جيبونز ، المؤسس المشارك لموقع مقارنة العملات Best Travel Money، إن أوروبا وأسبانيا وفرنسا كانت من الوجهات المفضلة للسياح البريطانيين ولكن مع ارتفاع قيمة اليورو منذ يوليو الماضي، بدأ البريطانيون في البحث عن وجهات منخفضة التكلفة.

تقرير دولي: مصر تستمر في جذب السياح من جميع انحاء العالم

و سلط موقع "ترافل نوار" الدولي المتخصص في السفر والسياحة، الضوء على مكانة مصر السياحية بين دول العالم، لا سيما مع استقبال مصر لأكثر من 7 ملايين زائر، خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، معتبرا أن مصر وجهة سياحية ما زالت تجذب السياح من حول العالم.

وقال الموقع، إن مصر تعتمد بشكل كبير على صناعة السياحة، كان لكل من جائحة الفيروس التاجي والصراع الروسي الأوكراني تأثير سلبي على الصناعة، ولكن رغم ذلك استطاعت مصر أن تجذب المزيد من السياح من حول العالم، لما تحتويه من معالم أثرية والشواطئ الخلابة والمدن النابضة بالحياة مثل القاهرة والأقصر.