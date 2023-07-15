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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد رياضى: تنوع الفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين الجديدة عامل جذب قوى

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

تحدث الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، عن تنوع الفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن المهرجان تضمن رياضات حديثة تستطيع جذب المزيد من الجمهور إليها.
وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "تعودنا على أن تكون البرامج التي تتضمنها المهرجانات، ذات طبيعة ترفيهية فنية، ولكن الجديد بمهرجان العلمين الجديدة أنه تضمن المزيد من البرامج الرياضية ذات الطابع المتميز".
وأضاف: "في شكل مختلف وانطباع فريد خلال الأيام الأولى لمهرجان العلمين الجديدة، إذ استطاع أن يحقق صدى كبيرًا في فترة زمنية قصيرة".

وتابع: "تنوع البرامج الرياضية داخل مهرجان العلمين الجديدة يبعث رسالة للعالم بأهمية ومدى تأثير الرياضات المختلفة، الشعبية منها، وغير الشعبية، لأن الألعاب الرياضية تكون ذات طبيعة جاذبة في أغلب الأحوال".
ولفت إلى أن اهتمام مهرجان العلمين الجديدة بالرياضة يبعث رسالة ضمنية بمدى اهتمام مصر بالجانب الرياضي وما يعكسه سلامة الأجسام والصحة العامة للمصريين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير خلال الفترات الأخيرة بالرياضة وهو ما يعكس مدى حكمة القيادة السياسية، لما له من تأثير على الدولة ككل.

 

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