انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انطلاق امتحانات الدور الثاني صباح اليوم السبت الموافق 15 من يوليو 2023 للصفوف الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية، بامتحان مادة اللغة العربية والخط العربي في الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية في الفترة الثانية، فيما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام امتحان مادة اللغة العربية.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوي الفني

على أن تنطلق امتحانات الدور الثاني النظرية لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني بكافة نوعياته ( زراعي ، صناعي ، تجاري ، فندقي ومزدوج ) يوم السبت الموافق 29 من يوليو الجاري .