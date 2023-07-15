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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصري يواجه سموحة لتأمين تواجده في المركز الخامس بجدول الدوري

فريق المصري
فريق المصري

يسعى المصري لتأكيد حصوله على المركز الخامس، عندما يواجه سموحة في السابعة مساء اليوم، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير للدوري الممتاز .

المصري الذي لم يعرف الهزيمة منذ تولى ميمي عبد الرازق المسئولية الفنية يحتل المركز الخامس برصيد 47 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفريق البورسيدي 11 انتصارا مقابل 14 تعادلا وسبع هزائم وسجل 34 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا ويسعى للفوز أو التعادل، لإعلان حصوله على المركز الخامس رسميا بصرف النظر عن نتيجة مباراة المقاولن والأهلي غدًا، لأن المقاولون لونجح في الفوز سيصل للنقطة 47.

ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري اختار 27 لاعبًا انتظموا في معكر مغلق ببرج العر ب سيتم اختيار 20 منهم في قائمة المباراة وهم : عصام ثروت ومحمود جاد ومحمد شحاتة وكريم العراقي وحسين السيد وإسلام أبو سليمة ومحمد دبش وعمرو سعداوي وعماد الدين أبوبكر وإسلام المزين وأحمد عماد وسعيد كمال وعمرو موسى وإيزي إيميكا وإسلام عطية وحسن علي والياس الجلاصي وعبد الرحيم دغموم وزياد كمال وحسام جريشة وزياد فرج وأسامة الجزار ومحمد حسن الفيومي ورجب عمران وعبده يحيى ومروان حمدي وفرانك إيتوجا.

في المقابل يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة من تسعة انتصارات و12 تعادلا و12 هزيمة وسجل 35 هدفا ودخل مرماه 43 هدفا ويخوض المباراة بأعصاب هادئة ودون ضغوط على لاعبيه.

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : الهاني سليمان وحسين تيمور وأحمد عبد الحكم ومحمد مغربي وشريف رضا وأحمد شوشه وأحمد جمال وصديق أوجولا ومحمد نادي ومحمود حليمو  وزياد طارق وحسين فيصل ودوكو دودو ومصطفى ميسي وأبو بكر ليادي وأحمد علي ويحيى ياسر ومحمد سعيد مكرونة وحسام حسن.

يدير المباراة عاطف حسين ويساعده عادل ماهر ووليد عبد اللطيف ومعهم السيد منير حكما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو هيثم الشريف مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز المصرى سموحة ميمي عبد الرازق أحمد سامي

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