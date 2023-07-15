بالأسماء.. إصابة 22 شخصا فى حادث انقلاب "مينى باص" بطريق "الإسكندرية - مطروح"

أصيب 22 شخصًا، في حادث انقلاب ميني باص بطريق “الإسكندرية - مطروح”، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت “الدستور”، على أسماء المصابين، وهم “ صابر محمود محمد 45 سنة، ومحمد محمود غياتي 43 سنة، ومحمود محمد محمود 9 سنوات، وهنا كارم محمود 5 سنوات، وسهام حسن محمد 35 سنة، ونهى محمد سليمان 38 سنة، وكارم محمود غياتي 47 سنة، وآلاء محمود حسن 12 سنة، وأسماء محمود محمد 35 سنة، ومحمد وائل محمود 11 سنة، ورضوى محمد محمود 15 سنة، ورحمة محمد محمود 15 سنة، وعمر كارم محمود 13 سنة، ورحاب عبدالحميد عبدربه 33 سنة”.

كما أصيب في نفس الحادث: "شروق صابر محمود 13 سنة، وأحمد محمد حسين 11 سنة، ودينا صابر محمود 6 سنوات، ومحمد محمود حسين 10 سنوات، ومحمود حسن بيومي 42 سنة، وأسماء وائل محمود 11 سنة، وشهد وائل محمود 12 سنة، وعمر وائل محمود 8 سنوات".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.