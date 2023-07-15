هبوط أرباح "سيتى جروب" 36% فى الربع الثانى من 2023

أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" على انخفاض طفيف، لكنه سجل ارتفاعًا أسبوعيًا كبيرًا رغم هبوط في أسهم البنوك والمؤسسات المالية بعد يوم من إعلان نتائج مالية فصلية.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسهم بنك جيه بي مورجان وبنك ويلز فارجو.

وأعلن البنكان تحقيق زيادة في الأرباح الفصلية، لكنهما قالا إنهما جنّبا مزيدًا من النقود لتغطية خسائر متوقعة من قروض العقارات التجارية.

وقفزت أسهم مجموعة يونايتد هيلث، وتصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات المرتفعة على المؤشر، وتجاوزت أرباح يونايتد هيلث الفصلية توقعات المحللين بفضل نفقات أقل من المتوقع.

من جانبه أعلن بنك "سيتي جروب"، تهاوي أرباحه في الربع الثاني من العام متأثرًا بتكلفة الاستغناء عن موظفين وزيادة مخصصات خسائر الائتمان.

وقال البنك إن صافي الأرباح قد هوى بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.92 مليار دولار أو بواقع 1.33 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، وعزا ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاستغناء عن موظفين وزيادة مخصصات خسائر الائتمان.

وكان البنك قد حقق أرباحًا بقيمة 4.45 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي.

ويتناقض التراجع في صافي دخل "سيتي جروب" مع تحقيق "جيه.بي مورجان تشيس" و"ويلز فارجو" نموًا في الأرباح.

وتراجعت الإيرادات من الأسواق بنسبة 13 بالمئة إلى 4.6 مليار دولار، بينما هوت رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية 24 بالمئة إلى 612 مليون دولار، بينما قفز صافي دخل "سيتي جروب" من الفوائد بنسبة 18%.

ويقيس صافي الدخل من الفوائد الفارق بين الفائدة التي يجنيها البنك على القروض وتلك التي يدفعها على الودائع.