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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علاء عبدالعال: عشت أكبر فرحة فى مشوارى التدريبى بعد بقاء الداخلية

علاء عبد العال
علاء عبد العال

أبدى علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخلية، عن سعادته الشديدة بعد الفوز على أسوان برباعية وضمان البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.

وكان فريق الداخلية قد حقق فوزًا مثيرًا على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.

وقال علاء عبد العال، في تصريحات تليفزيونية: "كنا نستحق الفوز في الكثير من المباريات لطن التوفيق لم يحالفنا وربنا عوضنا".

وأضاف: "قدمت للاعبي الداخلية الأمل وهذا كان دوري وتعاملنا مع اللاعبين نفسيصا، وخلال الـ48 ساعة الماضية حققنا الفوز على أسوان في أجواء صعبة للغاية وأمام جماهير متحمسة وملعب صعب".

وواصل حديثه: "الشك كان يساورني حتى بعد الهدف الثالث، ومع تسجيل الهدف الرابع تيقنت أننا مستمرون في الدوري الموسم المقبل".

وأردف: "عشت أكبر فرحة في مشواري التدريبي بعدما سجلنا الهدفين الثالث والرابع في شباك أسوان".

وعن مستقبله مع الداخلية بعد البقاء في الدوري، قال: "البقاء في الدوري كان أولوية بالنسبة لي ولكن إذا جاء لي عرض أفضل سأتحدث مع الإدارة وبعدها سأحسم مصيري".

واختتم: "اعتبر نفسي من أبناء نادي الداخلية وسعيد للغاية ببقاء الفريق في مسابقة الدوري".

علاء عبد العال الدورى المصرى مباراة الداخلية وأسوان الداخلية أسوان

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