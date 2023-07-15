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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مالك شركة متهم بالنصب على المواطنين فى الدقى

متهم
متهم

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على صاحب شركة لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بحجة تسليمهم وحدات سكنية، حيث تم القبض عليه بمنطقة الدقي بعد تقديم الضحايا عشرات البلاغات ضده، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجد صاحب شركة مطلوب القبض عليه في منطقة الدقي، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم استولى على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه بحجة تسليمهم وحدات سكنية، وفر هاربا.

 

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه بمنطقة الدقي، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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